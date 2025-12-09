Europa Press

El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de "Ilegales", a los 70 años

Se ha muerto Jorge Martínez (Jorge "Ilegales", Jorjón) y el rock español acaba de perder a su último titán, uno de los pocos guitarristas y cantantes de su generación que seguía en activo a sus setenta años. Este año había publicado "Joven y arrogante", decimotercer album de estudio de la banda asturiana "Ilegales", que lideraba desde los años ochenta. En septiembre tuvo que interrumpir la gira de presentación al habérsele detectado un cáncer. Ha fallecido en el Hospital Central de Asturias, donde esta ingresado desde hace días. Más información