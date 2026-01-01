Europa Press

Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: "Lo ha cosido Josie"

Cristina Pedroche ha vuelto a ser el centro de todas las miradas en la retransmisión de las Campanadas de Nochevieja en Atresmedia, con un nuevo y sorprendente vestido, muy escueto, reciclado de los 11 anteriores, con el que ha despedido junto a los espectadores de Antena 3 y La Sexta los últimos segundos de 2025 y ha dado la bienvenida a 2026 con grandes dosis de ilusión y alegría. "¡Vengo a brillar! Esta locura la ha cosido Josie", comenzaba diciendo después de su momento destape. Más información