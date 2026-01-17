Europa Press

La Casa Real despide a Irene de Grecia, hermana de Sofía, con la ausencia de Juan Carlos I

A hombros de un piquete de honor de la Guardia Real ha entrado el féretro de Irene de Grecia, hermana pequeña de la reina Sofía, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid, donde se ha ofrecido un respondo tras su fallecimiento el pasado jueves. La reina emérita ha estado arropada por Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, y sus hijas, las infantas Cristina y Elena. Quien no ha estado presente es Juan Carlos I, debido a que los médicos le desaconsejaron viajar desde Abu Dabi.