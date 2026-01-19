Imágenes de drones muestran la situación en la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz
Al menos 39 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España.
