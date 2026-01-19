María González Falcó

De Penélope Cruz a Antonio Banderas o Aitana y Alejandro Sanz: así han reaccionado los famosos al trágico accidente en Adamuz

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz, localidad en Córdoba, el domingo por la tarde ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas, 300 en el Iryo Málaga-Madrid y 184 en el Alvia Madrid-Huelva, que se ha llevado la peor parte de la colisión. La empresa italiana ha informado de que el tren accidentado había pasado la última revisión hace cuatro días y el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha expresado que la cifra de fallecidos "no es definitiva". Algunos de los perfiles más notorios de nuestro país se han volcado en redes sociales a mostrar sus condolencias y su cariño a los familiares, además de mostrar lo consternados que están por esta tragedia ferroviaria.