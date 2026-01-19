Europa Press

Salvador Illa sufre una "patología inflamatoria" que "podría ser una infección", según los médicos

El equipo médico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha informado este lunes de que le siguen practicando pruebas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores. Después de que descartaran patologías graves vasculares o tumorales, han informado de que Illa está estable y con ganas de recuperarse, y que las pruebas indican que sufre una "patología inflamatoria", que podría ser una "infección". Más información