Atlas News

Los fallecidos del Alvia en el accidente de Adamuz: Pepi y Ana, madre e hija de Isla Cristina; Andrés y Miriam, vecinos de Lepe

Josefa, Ana, Ricardo, Miriam... Todos viajeros del Alvia, todos vecinos de la provincia de Huelva, tocada de lleno por la tragedia. A las pocas horas de la tragedia, las redes sociales ya se habían llenado de imágenes de viajeros a los que sus familiares les habían perdido la pista justo en el momento en que el tren Iryo, con casi 300 pasajeros, descarriló e impactó contra el tren Alvia con dirección a Huelva, en el que viajaban 189 personas. Más información