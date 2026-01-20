Julio, el héroe de 16 años que ayudó a las víctimas del tren de Adamuz: "Un chico pensó que estaba soñando y me pedía que le despertara"
"No me dio tiempo a pensar si estaba cansado". Julio Rodríguez volvía de pescar con su amigo José cuando se topó de bruces con la tragedia. El joven de 16 años vive en Adamuz (Córdoba) y no dudó ni un instante en lanzarse a rescatar víctimas y a ayudar a los heridos del choque de los trenes Iryo y Alvia el pasado domingo por la tarde. Los Reyes de España, que han visitado la zona cero de la tragedia y han estado con las víctimas, estuvieron un largo rato charlando con este chico que en cada entrevista demuestra su humildad y su naturalidad al contar el papel que jugó en la tragedia. Él deja claro que actuó sin pensárselo dos veces y que hizo lo que cree que cualquiera haría.
Tragedia ferroviaria