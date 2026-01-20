Lucía Feijoo Viera

Los Reyes agradecen al joven Julio el rescate de las víctimas del tren: "No me paré ni a pensar si estaba cansado"

"No me dio tiempo a pensar si estaba cansado". Julio Rodríguez volvía de pescar con su amigo José cuando se topó de bruces con la tragedia. El joven de 16 años vive en Adamuz (Córdoba) y no dudó ni un instante en lanzarse a rescatar víctimas y a ayudar a los heridos del choque de los trenes Iryo y Alvia el pasado domingo por la tarde. Los Reyes de España, que han visitado la zona cero de la tragedia y han estado con las víctimas, estuvieron un largo rato charlando con este chico que en cada entrevista demuestra su humildad y su naturalidad al contar el papel que jugó en la tragedia. Él deja claro que actuó sin pensárselo dos veces y que hizo lo que cree que cualquiera haría. Más información