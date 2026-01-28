Secciones

Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer

Lucía Feijoo Viera

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO
La menopausia está relacionada con la pérdida de materia gris y unos cambios en el cerebro que son similares a los observados en el Alzheimer, según sugiere este martes una investigación de la Universidad de Cambridge. Esto podría explicar por qué las mujeres son más propensas a sufrir demencia que los hombres, de acuerdo con el estudio, publicado en la revista 'Psychological Medicine' de esa universidad. Más información

