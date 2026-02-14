PI STUDIO

La borrasca Oriana deja avisos por fuertes vientos y precipitaciones en casi toda España

Tras el paso de Nils, que ha dejado un muerto y varios heridos en Catalunya, la borrasca 'Oriana' pondrá este sábado en aviso a toda España por nieve, lluvia y, sobre todo, viento y olas, en un día en el que doce comunidades autónomas (CCAA) tendrán nivel naranja. La peor situación se espera en la Comunitat Valenciana. Castellón está en aviso rojo y ya ha advertido a la población con un EsAlert, ya que se esperan rachas de 140 kilómetros por hora.