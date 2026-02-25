Secciones

Felipe González defiende el papel “ejemplar” y “determinante” de Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado del 23F

El expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido hoy el papel “ejemplar” y “absolutamente determinante” del rey Juan Carlos durante el intento de golpe de Estado del 23F. En este sentido, ha destacado su participación “decisiva” en el “restablecimiento, sin interrupción” de las libertades constitucionales “en un intento tan salvaje y lleno de balazos”. Más información

