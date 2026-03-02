María González Falcó

Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma el fin de uso del dispositivo y su alternativa

La baliza v-16 ha copado titulares y temas de conversación desde que se anunció que iba a ser obligatoria a partir del pasado 1 de enero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado los "claros e importantes beneficios" de la baliza V16 frente a "los bulos y noticias engañosas que han circulado en los últimos meses, en muchas ocasiones alentados por la derecha y la ultraderecha y lo que es peor, de forma consciente y deliberada". Más información