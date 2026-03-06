Matías Vallés

'Juan Carlos I se instalará en Andorra para estar más cerca de su familia'

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en el posible regreso a España de Juan Carlos I. "España se ha vuelto demasiado cara para Juan Carlos I, porque ahora tiene que pagar impuestos. El Rey puede instalarse en Andorra para vivir más cerca de su familia, así lograría cumplir a la vez con los compromisos políticos y sobre todo económicos, ahora que los ciudadanos han decidido perdonarle el fraude fiscal, como a Messi o Ronaldo".