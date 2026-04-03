Primeras fotografías de la misión Artemis II a la Tierra: la NASA se fija en las "luces" de la Península Ibérica

La misión Artemis II de la Nasa de exploración lunar ha dejado ya sus primeras imágenes del planeta Tierra, en unas fotografías tomadas por el comandante de la misión, Redi Wiseman, desde la ventana de la cápsula Orion durante sus primeras horas de viaje a la Luna. En una de estas imágenes, difundidas por la propia agencia aeroespacial, se observa África y Europa, donde destaca notablemente la Península Ibérica, en la zona inferior izquierda de la fotografía.

Una escena que no ha pasado desapercibida para la Nasa, que ha destacado las "luces titilantes" de la península en su comunicado publicado en redes. En el detalle de la imagen, se pueden observar varios resplandores que corresponden con algunas de las ciudades más destacadas de España, entre ellas Madrid, en el centro de la península y que se puede distinguir con un foco blanco de gran potencia.

"Entre las 8 y las 9 en punto -detalla la Nasa- se distingue una gran masa terrestre marrón: África, con la península ibérica titilando con luces justo donde el planeta se curva". En las imágenes difundidas por la Nasa en redes sociales también detalla la primera de las fotografías, donde se observa el interior de la ventana de la nave Orion. "La ventana de la cápsula está rodeada por un marco grueso. Dentro de la cápsula está oscuro, pero se distinguen las siluetas de correas y diversos componentes. En la esquina superior derecha se observan elementos de color blanco más brillantes", destaca.

Las fotografías se han tomado apenas unas horas después de que la nave haya abandonado la órbita terrestre. Este viernes a primera hora la misión Artemis II completó la salida de la órbita terrestre después de que la nave espacial Orión encendiera con éxito el motor principal y pusiera rumbo a la Luna, según informó la Nasa.

Por primera vez en más de 50 años, los astronautas de una misión de la NASA sobrevolarán la Luna. Con el encendido, que duró aproximadamente seis minutos, del motor del módulo de servicio de la nave espacial, conocido como la maniobra de inyección translunar, Orion y su tripulación, compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, aceleraron para liberarse de la órbita terrestre y comenzaron la trayectoria de salida hacia el vecino más cercano de la Tierra.

Javier Vendrell Camacho

"Hoy, por primera vez desde el Apolo 17 en 1972, los humanos han abandonado la órbita terrestre. Reid, Victor, Christina y Jeremy se encuentran ahora en una trayectoria precisa hacia la Luna. Orion opera con tripulación por primera vez en el espacio, y estamos recopilando datos cruciales y aprendiendo de cada paso",declaró la administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lori Glaze, en la sede de la NASA en Washington.