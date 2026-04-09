Amor Domínguez

El autor de clásicos como "Yo soy aquel", "Se nos rompió el amor" o "Lo mejor de tu vida" para el que la música en español reclama el premio "Princesa"

Parafraseando una de sus más célebres composiciones, a Manuel Alejandro no se la ha roto el talento de tanto usarlo. A sus 93 años, el músico jerezano atesora una carrera monumental en la música latina que celebran tanto los veteranos que crecieron con esos trajes que les hizo a su medida, de Raphael a José Luis Rodríguez "El Puma", como Rosalía. Apoyados en ese consenso internacional, considerado "el mejor compositor en español del siglo XX", un grupo de instituciones y artistas han vuelto a impulsar este año su candidatura al premio "Princesa de Asturias" de las Artes, un galardón que ya solicitaron en años precedentes y que consideran que en esta edición debería de lograrse. Más información