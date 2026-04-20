Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin
Así explica el lotero de San Agustín cómo llevó la Primitiva premiada a la Delegación de Loterías de A Coruña

Así explica el lotero de San Agustín cómo llevó la Primitiva premiada a la Delegación de Loterías de A Coruña

RAC

Así explica el lotero de San Agustín cómo llevó la Primitiva premiada a la Delegación de Loterías de A Coruña

RAC

RRSS WhatsAppCopiar URL

El lotero de San Agustín aseguró que volvió a comprobar los resguardos para identificar el premiado con 4,7 millones de euros. "Lo aíslo perfectamente y lo meto en un sobre con el ticket para no mezclar los boletos", añadió. Así, al concluir la mañana, acudió a la delegación de Loterías para contárselo a su hermano Miguel, el otro acusado y que entonces era delegado provincial. Más información. Más información

Tracking Pixel Contents