Lucía Feijoo Viera

La Iglesia rechaza la idea de 'prioridad nacional' de Vox: "No nos movemos a nivel de eslogan"

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "injurias" por sugerir que la Iglesia se enriquece con la inmigración, en un tuit en el que el político reaccionó a las declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelo, quien invitó a conocer la realidad de los inmigrantes subiéndose a un cayuco. Asimismo, el secretario general ha mostrado el recelo de los obispos a la propuesta de Vox, aceptada por el PP en Extremadura y Aragón, de dar "prioridad nacional" en las ayudas públicas a los españoles respecto a los migrantes. "Amor al prójimo no es al de mi partido, mi país, mi lengua, ni siquiera mi religión, el criterio evangélico está por encima de cualquier consideración y la Iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha señalado. Más información