A.D.

Las carencias de muchos edificios del Arte Asturiano: sin luz ni vigilancia y con mal acceso

Alfonso II el Casto ordenó construir San Julián de los Prados a principios del siglo IX. No antes del año 812, según las dataciones de los expertos, ni más tarde del 842. Oviedo se había consolidado como capital indiscutible del Reino de Asturias y San Julián, símbolo de un poder floreciente, se erigió en una llanura fértil, en un lugar santo y llano –Santullano–muy próximo al complejo palatino y administrativo. Es la construcción prerrománica más antigua que se conserva en Asturias. Ramiro I, no mucho más tarde, mandó edificar Santa María y San Miguel, en el monte Naranco, y de esa misma época son la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y Santa Cristina de Lena. Los 40 años de su declaración como patrimonio cultural de la humanidad se quedan en nada frente a los casi doce siglos desde los que los contempla Asturias y el mundo. Más información