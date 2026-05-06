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Studio Ghibli, la factoría japonesa que convirtió el anime en cine de autor y refugio moral, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Studio Ghibli, la factoría japonesa de dibujos animados fundada en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, ya es Premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades de 2026. Así lo ha anunciado este miércoles el jurado reunido en Oviedo, que con el galardón reconoce a una productora que, en cuatro décadas de trabajo, llevó el anime al cine de autor, realizado con una factura artesanal impecable, y cargado de un profundo humanismo, comprometido con la dignidad humana y muy lejos de los códigos comerciales de la gran industria.