Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin
Studio Ghibli, la factoría japonesa que convirtió el anime en cine de autor y refugio moral, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Studio Ghibli, la factoría japonesa que convirtió el anime en cine de autor y refugio moral, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Europa Press

Studio Ghibli, la factoría japonesa que convirtió el anime en cine de autor y refugio moral, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Studio Ghibli, la factoría japonesa de dibujos animados fundada en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, ya es Premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades de 2026. Así lo ha anunciado este miércoles el jurado reunido en Oviedo, que con el galardón reconoce a una productora que, en cuatro décadas de trabajo, llevó el anime al cine de autor, realizado con una factura artesanal impecable, y cargado de un profundo humanismo, comprometido con la dignidad humana y muy lejos de los códigos comerciales de la gran industria.

TEMAS

Tracking Pixel Contents