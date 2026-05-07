Sara Fernández

La educación infantil en huelga: ¿cuáles son los motivos?

Pese a que hay consenso –como mínimo en el discurso- en que el 0-3 es una etapa "clave" para afianzar competencias que serán básicas para el resto de etapas educativas, las condiciones laborales de las educadoras de la escuela infantil siguen estando a años luz de las de sus colegas del resto de etapas. Una situación socialmente normalizada contra la que las educadoras se rebelan y por lo que este jueves han salido a la calle en ciudades de toda España; para reclamar que se las valore "por la importancia y trascendencia de su tarea en lugar de hacerlo en función de la edad de los niños a los que educan".