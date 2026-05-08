Lucía Feijoo Viera

Rosalía pasea por las calles de Sevilla rodeada de fans

Decenas de sevillanos se han visto sorprendidos este viernes por la presencia de Rosalía en sus calles, lo que ha motivado aglomeraciones a las puertas del restaurante en el que ha comido en el centro histórico de la ciudad, "Cañabota", y en los comercios cercanos. Uno de ellos es la tienda de decoración El Patio de la Loza, de donde proceden unos pendientes, dos rostros gemelos vinculados a una leyenda siciliana, que le han regalado a la artista, junto a una tarjeta especialmente dedicada.