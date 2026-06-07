Javier Vendrell Camacho

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León XIV convierte sus recorridos en papamóvil en una oportunidad para bendecir a los más pequeños

Javier Vendrell Camacho PI STUDIO

León XIV se ha ganado el afecto unánime de los fieles al convertir sus recorridos en el papamóvil, en un goteo constante de paradas para bendecir a decenas de bebés. El protocolo habitual se ha visto flexibilizado por el deseo expreso del pontífice de acercarse a los fieles. Es su equipo de seguridad quién facilita a las familias que sus hijos puedan ser bendecidos.