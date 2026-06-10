Amor Domínguez / FPA

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El novelista británico Julian Barnes, gran cronista de la memoria y el duelo, Premio Princesa de Asturias de las Letras a los 80 años

El jurado del premio "Princesa de Asturias" de las Letras, reunido en Oviedo, acaba de anunciar que el ganador de esta edición de 2026 es el novelista británico Julian Barnes (Leicester, 1946), del que ha destacado su condición de "extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un 'optimismo melancólico y un pesimismo alegre', según sus propias palabras". El galardón llega en un momento crucial de la carrera del escritor, después de que el pasado 20 de enero, un día después de cumplir 80 años, publicara "Despedidas" ("Departure(s)"), la novela que él mismo presentó como su último libro tras 27 títulos en 44 años de carrera: "Esta es mi despedida oficial, mi última conversación con vosotros". El jurado distingue, así, una obra completa y conscientemente clausurada por su autor: la de uno de los grandes narradores europeos de la memoria, el duelo y la ironía, ganador del Booker en 2011 con "El sentido de un final".