A.D.

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Prisión provisional para el joven que mató al logopeda de su hijo en València

David G. S., el joven de 24 años de edad que el pasado lunes por la tarde apuñaló al logopeda de su hijo, Vicent D. C., en su clínica del barrio de Marxalenes, entre las calles San Pancracio e Ingeniero de la Cierva, tal y como adelantó en exclusiva Levante-EMV ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decido la magistrada titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia. Más información