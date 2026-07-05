A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Muere un hombre ahogado en una playa de Mallorca cuando se estaba celebrando una cadena humana

Un hombre de 60 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Es Trenc (Mallorca), según ha informado el SAMU 061, justo cuando se estaba celebrando la cadena humana para reclamar su protección.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, los socorristas han sacado del agua a la víctima en parada cardiorrespiratoria y le han practicado las primeras maniobras de reanimación, junto a los sanitarios y la Policía Local, pero no han podido hacer nada por salvar la vida.