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El incendio de Castellón sigue activo y sin control

No hay descanso frente a unas llamas aún voraces que avanzan sin control en Castellón. Ataque directo al fuego, que ya ha quemado 9.300 hectáreas. La orografía de la Sierra de Espadán es complicada, imprescindible el trabajo de los medios aéreos. Por delante un día donde se va a intentar asegurar el perímetro. Preocupa especialmente el flanco oeste y la llegada de una nueva ola de calor que puede complicar aún más la situación. Desde emergencias insisten en mantener las precauciones, en especial para los vecinos de aquellos municipios que desde esta noche han podido volver a sus casas. En mitad del panorama desolador que se han encontrado, una alegría: el rescate de varios animales tras cinco días de incendio.