Ferran Torres, nuevo embajador de la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibe en audiencia a Ferran Torres y firma un protocolo de colaboración para proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional. El jefe del Consell ha destacado del deportista la humildad, el respeto y la cercanía que representan lo mejor de esta tierra, unos valores que conectan con la de miles de valencianos que han salido adelante gracias a la constancia y la confianza en sus posibilidades. Pérez Llorca ha asegurado que Ferran Torres “representa mucho más que un gol histórico o un título mundial. Es el ejemplo de que el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo constante son el camino para alcanzar cualquier meta”.“Además, ha demostrado un compromiso extraordinario con la Comunitat Valenciana al aceptar ser su embajador y proyectar la imagen internacional de nuestra tierra sin pedir nada a cambio, porque, como él mismo dijo, representar a su tierra no tiene valor económico”, ha aseverado el president.