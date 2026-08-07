Lucía Feijoo Viera

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La Reina Letizia, Leonor y Sofía muestran su lado más cercano durante su visita a la Fundación Esment de Palma

La agenda de la Familia Real en Mallorca continúa sumando compromisos durante sus vacaciones estivales. Después de la tradicional recepción celebrada en el Palacio de Marivent y de los actos culturales que han marcado el inicio de su estancia en la isla, la Reina Letizia ha protagonizado este jueves una nueva aparición pública acompañada por la Princesa Leonor y la infanta Sofía en un acto con un marcado carácter social. Durante el recorrido por las instalaciones, las tres se han mostrado especialmente interesadas por el trabajo que realizan los profesionales y usuarios de la fundación, conversando con varios de ellos y observando los distintos procesos de impresión y producción. La Reina Letizia ha mantenido una actitud muy cercana durante toda la visita, mientras que la Princesa Leonor y la infanta Sofía han participado activamente en las explicaciones y demostraciones preparadas para la ocasión. Esta aparición conjunta vuelve a poner de relieve el creciente protagonismo institucional de las hijas de los Reyes, especialmente durante este verano, en el que ambas están participando con mayor presencia en actos oficiales celebrados en Mallorca. Su implicación en iniciativas de carácter social y solidario refuerza la imagen de cercanía que la Casa Real está proyectando durante su estancia en la isla.