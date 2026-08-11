Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Rescatan a una orca de seis metros varada en una playa de Polonia

Una orca de seis metros de largo queda atascada en la playa de Miedzyzdroje en Polonia. El animal estaba desorientado y necesitó la ayuda de los voluntarios del Servicio de Rescate Marítimo y de los especialistas de la patrulla azul polaca de WWF. La orca no se encontraba enganchada a ninguna red y en buen estado de salud, como pudieron constatar los rescatistas. Cada vez es más común ver a estos grandes animales entrar por el estrecho danés y vagar por el mar Báltico, pero estos mares son peligrosos para animales tan grandes, no solo por la profundidad sino también por la salinidad. Los equipos de voluntarios y rescatistas están muy atentos para salvar a estos preciosos animales.