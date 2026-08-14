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Así fue el traslado de los bienes del Monasterio de San Juan de la Peña por la amenaza del incendio de La Peña

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El avance de las llamas del incendio forestal de La Peña (Huesca) ha obligado a los agentes para la Protección de la Naturaleza y técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón junto a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a poner a salvo bienes históricos de valor incalculable del Monasterio de San Juan de la Peña Más información

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