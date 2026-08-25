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Un tornado sorprende Pomas una localidad del sur de Francia

Un tornado sorprende Pomas una localidad del sur de Francia

Sara Fernández

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Un tornado sorprende Pomas una localidad del sur de Francia

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
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Un tornado ha golpeado este lunes por la tarde el departamento francés de Aude, en Occitania, en plena alerta naranja por tormentas en el sur de Francia. El fenómeno se ha formado hacia las 17.20 horas sobre la comuna de Pomas, al sur de Carcassonne, y ha sido grabado desde varios puntos de la zona, entre Carcassonne y Limoux, con imágenes que muestran una columna en forma de embudo avanzando bajo una célula tormentosa. Más información

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