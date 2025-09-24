VÍDEO: Andrés Menéndez / FOTO: Marcos León

Competición retira la amarilla de Kevin tras la polémica en Almería: "El árbitro reconoció que se había equivocado"

El Sporting de Gijón no podrá contar con los dos jugadores sancionados en Almería: ni Guille Rosas ni tampoco a Álex Corredera estarán a disposición de Garitano para el encuentro de este domingo en El Molinón. El Comité de Competición confirmó este miércoles las sanciones al lateral derecho y al mediocentro, dando por bueno el criterio del colegiado Manuel Ángel Pérez, y, de esta manera, desestima las alegaciones previas que había enviado el club rojiblanco para tratar de recuperar a estos jugadores. Competición entiende que las pruebas presentadas por el Sporting no son suficientes y, por lo tanto, mantiene las dos segundas tarjetas que vieron Guille Rosas y Corredera. Explica el comité que el criterio del árbitro en directo prevalece sobre las pruebas facilitadas por el club rojiblanco, más allá de que dentro de este organismo existan dudas. En cambio, Competición sí ha asumido como un error la cartulina amarilla a Kevin Vázquez, que recibió amarilla tras sufrir una dura patada de Thalys, y al que, al menos, le retiran la cartulina.