VIDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

El aviso de David Guerra a la plantilla del Sporting: "Hay jugadores para estar más arriba"

"Se incorpora un técnico contrastado, exitoso, joven y con mucha proyección". David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, acompañó a Borja Jiménez en su presentación como nuevo entrenador rojiblanco. Lo hizo sin dejar de analizar la decisión que llevó al cambio en el banquillo y también con un recado a la plantilla que, sindo sutil, vino a convertirse en un tirón de orejas para la reacción tras cinco derrotas consecutivas. "Con los jugadores que hay, es para estar más arriba", deslizó.