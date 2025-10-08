Borja Jiménez, la inspiración de Preciado en el Sporting y un mensaje: "No me da miedo verbalizar la palabra ascenso"
"Agradecer la confianza en mí y en mi cuerpo técnico para revertir una situación, ahora, complicada. Llegamos a un club que ha sido un referente para nosotros desde que éramos pequeños por lo que significa el Sporting y la ciudad". Borja Jiménez fue presentado este miércoles en El Molinón. El nuevo entrenador del Sporting estuvo acompañado por David Guerra, presidente ejecutivo y abulense como él. Su llegada, avanzada en exclusiva popr LA NUEVA ESPAÑA con un contrato que se extenderá hasta 2027, llega para revertir una dinámica de cinco derrotas consecutivas que se llevó por delante a Asier Garitano. En la sala de prensa, escuchando a Borja, estuvieron Joaquín Alonso, relaciones institucionales, Israel Villaseñor, relaciones institucionales, Álex Martínex, nuevo segundo entrenador, y David de Dios, auxiliar técnico. Entre sus mensajes, su referencia a Manolo Preciado como figura inspiradora, y el hecho de que "no me da miedo verbalizar la palabra ascenso, pero la vida me ha enseñado a que los objetivos tienen que ir a corto plazo".