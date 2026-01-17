Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin
La Mareona invade León antes del partido del Sporting: "La mayoría venimos sin entrada pero nos vemos en los bares"

La Mareona invade León antes del partido del Sporting: "La mayoría venimos sin entrada pero nos vemos en los bares"

VÍDEO: A. Menéndez / FOTO: Juan Plaza

La Mareona invade León antes del partido del Sporting: "La mayoría venimos sin entrada pero nos vemos en los bares"

VÍDEO: A. Menéndez / FOTO: Juan Plaza

RRSS WhatsAppCopiar URL

Más de 2.000 aficionados del Sporting de Gijón invadieron este sábado León con motivo del partido ante la Cultural Deportiva Leonesa, disputado a las 16.15 horas en el Reino de León. Una marea rojiblanca que tiñó de Asturias el centro de la capital leonesa desde primera hora, con ambiente festivo, bufandas al viento y un mensaje común: estar con el equipo, pase lo que pase y haya o no entrada. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents