VÍDEO: A. Menéndez / FOTO: Juan Plaza

La Mareona invade León antes del partido del Sporting: "La mayoría venimos sin entrada pero nos vemos en los bares"

Más de 2.000 aficionados del Sporting de Gijón invadieron este sábado León con motivo del partido ante la Cultural Deportiva Leonesa, disputado a las 16.15 horas en el Reino de León. Una marea rojiblanca que tiñó de Asturias el centro de la capital leonesa desde primera hora, con ambiente festivo, bufandas al viento y un mensaje común: estar con el equipo, pase lo que pase y haya o no entrada. Más información