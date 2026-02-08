Carlos Tamargo

VÍDEO: Un recibimiento que no se quiso perder ni Pablo Vázquez: el Sporting llega a El Molinón impulsado por los ánimos de miles de seguidores rojiblancos

Como un sportinguista más camino al templo rojiblanco, un sonriente Pablo Vázquez, bufanda al cuello, devolvía el cariño que le transmitían los cánticos de parte de la afición rojiblanca que se había congregado en los aledaños de El Molinón para recibir a los jugadores más de dos horas antes del encuentro ante el Huesca. El central, lesionado en la pasada jornada ante el Eibar, participó como uno más en una de las previas más especiales de la temporada. Más información