Juan Plaza

El mensaje del Sporting de Gijón al aficionado fallecido en El Molinón y "abonado desde hace 40 años"

"Estamos todos muy tristes". El Sporting de Gijón compartió una nota para informar sobre el fallecimiento de un seguidor rojiblanco durante el partido que se estaba disputando este domingo en El Molinón ante el Leganés. El club rojiblanco lo hizo detallando que "El Real Sporting de Gijón lamenta el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón". Se trataba, además, de un sportinguista con un amplio vínculo con la entidad gijonesa. El propio Sporting señaló que era "abonado del club desde hace 40 años". Más información