Juan Plaza

El Sporting-Leganes se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada

Apenas había empezado a rodar el balón, y el árbitro solicitó detener el juego a los cuatro minutos el encuentro disputado entre el Sporting y el Leganés. Algo estaba sucediendo en uno de los fondos de El Molinón. La llamada a los servicios médicos desde el anillo superior de la esquina entre el fondo sur y la grada este evidenció lo que poco después se anunció por megafonía: "Se está atendiendo una emergencia médica". Mientras los sanitarios realizaban su trabajo, los jugadores pelotearon entre ellos a la espera de que pudiera retomarse el juego. El afectado fue atendido tras la bocana de acceso de la grada. No se pudo salvar su vida. Tenía 82 años.