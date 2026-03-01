Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin
¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón?

¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón?

Juan Plaza / Amor Domínguez

¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón?

Juan Plaza / Amor Domínguez

RRSS WhatsAppCopiar URL

Después de más de media hora de parón, el partido entre el Sporting de Gijón y el Club Deportivo Leganésque se disputaba este domingo 1 de marzo en El Molinón, ha quedado suspendido por una emergencia sanitaria tras el fallecimiento de un aficionado que se encontraba en la grada, en la esquina entre el Fondo Este y el Fondo Sur. Ha sido el speaker del estadio rojiblanco quien ha anunciado por megafonía la suspensión oficial del encuentro debido a una “emergencia médica”. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents