Juan Plaza / Amor Domínguez

¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón?

Después de más de media hora de parón, el partido entre el Sporting de Gijón y el Club Deportivo Leganés, que se disputaba este domingo 1 de marzo en El Molinón, ha quedado suspendido por una emergencia sanitaria tras el fallecimiento de un aficionado que se encontraba en la grada, en la esquina entre el Fondo Este y el Fondo Sur. Ha sido el speaker del estadio rojiblanco quien ha anunciado por megafonía la suspensión oficial del encuentro debido a una “emergencia médica”. Más información