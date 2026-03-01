Juan Plaza / Amor Domínguez

Así era "Tante", el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero

Su nombre era Constantino Rodríguez, aunque en Pola de Siero, donde residía, todos le conocían como “Tante”. Un buen hombre, hecho a sí mismo, humilde, vecino de la calle San Antonio, que sacó adelante a toda su familia y que este domingo, a los 82 años, perdió la vida cuando acudía a su santuario, El Molinón. “Era muy del Sporting. Como todos en la familia”, cuentan sus allegados, rotos de dolor por una pérdida tan repentina. Más información