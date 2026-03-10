X / A.D.

¿Qué une a un ex del Sporting de Gijón con el fenómeno viral entre el Celta y Madonna?

Fin del misterio y la búsqueda con final feliz. Apenas 72 horas después de que Marián Mouriño enviara una carta abierta pidiendo información al respecto, Madonna ha confirmado la ubicación de la camiseta que vistió el 29 de junio de 1990 en el estadio de Balaídos. La Reina del Pop recoge el guante de la presidenta del Celta y confirma que aquella elástica con el 5 a la espalda sigue presente también para ella: «¡Esta camiseta es parte de mi historia! ¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!», proclamaba en la red social X (antes Twitter) agregando además un corazón al término de su mensaje. Esa elástica con el número 5 tiene una vinculación directa con un ex del Sporting de Gijón. Se trata del modelo que lució José Manuel Espinosa, quien fuera jugador rojiblanco, durante su etapa como futbolista en Balaídos. Espinosa, jugador de la época dorada del Sporting, club en el que completó seis campañas, fichó por el Celta en 1988, tras su salida de El Molinón. Más información