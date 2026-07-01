FOTOS: Sporting de Gijón

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Así fue desde dentro la ascensión de Capi a L´Angliru, la intrahistoria de la campaña de abonados más emotiva del Sporting: una promesa, el esfuerzo se sesenta personas, lágrimas y solidaridad en el "Puerto más difícil del mundo"

José Luis Capitán, Capi, rompió a llorar nada más llegar a la cima del Angliru. Pero, en realidad, nadie pudo contener las lágrimas. Tampoco su mujer, Teresa; ni su hijo, Bruno, socio del Sporting; ni Julia; ni Mario y Álex Sabou, los hijos del histórico futbolista rojiblanco al que la ELA se llevó hace poco más de un año; ni las cerca de sesenta personas que acababan de empujar su silla durante casi tres horas por las rampas del puerto más duro de España. Allí había familiares, amigos, futbolistas, leyendas del Sporting, periodistas, músicos, trabajadores del club, voluntarios… y también mucha gente que aquella misma mañana apenas conocía a Capi. Las lágrimas del montañero madrileño afincado en Asturias terminaron siendo las lágrimas de toda una expedición unida para cumplir una promesa. Quizá también las de un sportinguismo que hoy descubre, a través de la campaña de abonados del Sporting de Gijón para la temporada 2026-2027, la intrahistoria de una de las historias más humanas que ha contado nunca el club rojiblanco. LA NUEVA ESPAÑA acompañó al Sporting durante toda la grabación y fue testigo de una jornada que empezó mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Porque, en realidad, todo comenzó el 19 de abril. Más información