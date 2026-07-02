Sporting de Gijón

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El Sporting de Gijón presenta la nueva campaña de abonados "Empuxa": precios congelados y sin Día del club

El Real Sporting puso en marcha este jueves su nueva campaña de abonados para la temporada 2026-2027 bajo el lema “Empuxa”, una llamada a la afición rojiblanca para volver a llenar El Molinón y acompañar al equipo en el reto del ascenso. La primera fase de renovaciones será exclusivamente online y estará abierta hasta el domingo 12 de julio para los 24.000 abonados del pasado curso, con la novedad de que el trámite se podrá realizar desde el Área de Abonados, previo registro. Más información