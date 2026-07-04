Marcos León / Miki López

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La nueva camiseta del Sporting desata la ilusión con colas desde su primer día a la venta: “Tiene que ser la del ascenso”

La nueva equipación del Sporting se presentó de manera oficial a las diez y antes de las doce numerosos aficionados rojiblancos se ponían a la cola para ser los primeros en adquirirlos en la tienda de El Molinón. Nadie quería quedarse sin una equipación, la primera con Siroko, que ha gustado y mucho a la parroquia sportinguista. Con cerca de un centenar de aficionados a la espera antes de su apertura, incluso se decidió a abrir sus puertas antes para atender la demanda. “Había bastante expectación y creo que cumplieron bastante bien”, reconocía Ignacio Nosti, el primero en adquirirla.