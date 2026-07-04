VÍDEO: Javi Viso / FOTO: Miki López

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Así es la nueva camiseta del Sporting de Gijón: diseño clásico, tonos dorados, cambio de medias y una original presentación con Cote en el Pico El Sol

Pedaleando y hasta con gotas de sudor, José Ángel, Cote, fue el protagonista en la presentación de la nueva equipación del Sporting. El exfutbolista rojiblanco subió hasta el Pico del Sol y desveló la equipación con todo Gijón de fondo, en lo que supone la primera colaboración entre el Sporting y la marca gijonesa Siroko.

El Real Sporting ya tiene nueva camiseta para la temporada 2026-27. El club rojiblanco y Siroko presentaron este sábado la primera equipación del equipo, una prenda cargada de guiños a la historia sportinguista, a Gijón y a Asturias. Será, además, la primera vez que el conjunto gijonés vista una camiseta diseñada por una marca nacida en la ciudad. Más información