Sporting de Gijón

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El Sporting de Gijón dice adiós a un histórico: fallece a los 82 años José Manuel Díaz Novoa

El Real Sporting de Gijón está de luto por el fallecimiento del José Manuel Díaz Novoa. El que fuera futbolista y entrenador rojiblanco, etapa en la que marcó una época siendo el técnico que más veces dirigió al equipo en la historia del Sporting, ha muerto a los 82 años de edad. El club rojiblanco comunicó su muerte este domingo.