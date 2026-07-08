VÍDEO: Andrés Menéndez / FOTO: Marcos León

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Así fue el estreno de Nicolás Larcamón como entrenador en Mareo: "Debemos tener la iniciativa de comunicarnos, parece una ‘boludez’ pero no lo es"

Con 22 grados de temperatura, una tarde soleada y alrededor de 400 aficionados siguiendo la sesión a pie de campo. Así fue la primera sesión como entrenador del Sporting de Gijón de Nicolás Larcamón. Dos horas de trabajo, de 18.00 a 20.00 horas, bastaron para que el técnico argentino dejara entrever algunas de las señas de identidad que pretende implantar desde el primer día: ritmo, intensidad y una comunicación constante entre sus futbolistas. La primera imagen de la era Larcamón fue una charla con los jugadores del primer equipo en el centro del campo número 2 de Mareo. Mientras tanto, los doce futbolistas del Sporting Atlético llamados a realizar la pretemporada con la primera plantilla permanecían al margen realizando un rondo. Fue el único momento en el que se marcaron las jerarquías. A partir de ahí, todos trabajaron de manera conjunta durante el resto del entrenamiento.Larcamón apenas dejó de intervenir durante la sesión. Siempre activo, corrigiendo, animando y exigiendo, convirtió la comunicación en una de sus grandes obsesiones desde los primeros ejercicios. Tengamos la iniciativa de comunicarnos. Parece una boludez, pero no lo es", reclamó a sus futbolistas. Poco después insistía: "Estamos en un equipo que se comunica". Y reforzaba el mensaje con otra consigna repetida en varias ocasiones: "Muchachos, es fundamental la importancia de la comunicación". Más información