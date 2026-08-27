Sporting de Gijón

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Larcamón ensalza el trabajo de Gerardo tras su despido y la implicación de Irarragorri en el Sporting: "Está muy involucrado"

Nicolás Larcamón, entrenador argentino del Sporting de Gijón, ofreció este jueves en Mareo la comparecencia previa al encuentro que el conjunto rojiblanco disputa este viernes ante el Tenerife, a las 21:00 horas. El técnico puso el foco en la necesidad de mantener la identidad del equipo también lejos de El Molinón, pero también abordó cuestiones relacionadas con la actualidad del proyecto. Larcamón elogió especialmente la labor de Gerardo García, responsable hasta este lunes del área de ojeadores de Orlegi Sports, y destacó su conocimiento del club y de los mercados. También se refirió a Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi Sports, durante su estancia en Gijón, y valoró el contacto mantenido con el empresario mexicano, al que definió como un propietario muy involucrado en el día a día del club y con amplia experiencia en proyectos deportivos. Más información