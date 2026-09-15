Marcos León

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Irarragorri, dueño del Sporting, se abre en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA: "Hay un acuerdo con la ciudad para recomprar Mareo cuando el club suba a Primera"

Marcos León

Once de la mañana. El equipo se ejercita en el campo número 1 de Mareo. Alejandro Irarragorri (Ciudad de México, 55 años) observa desde el salón de la residencia el comienzo de la sesión. El dueño del Sporting pide una botella de agua y un café durante la hora que dura su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA. Son casi tres años sin ser entrevistado. Irarragorri se abre.Y lo hace a fondo. Más información